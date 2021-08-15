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Al Arabiya: талибы установили контроль на всей территории Афганистана

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:18
Политика
Al Arabiya: талибы установили контроль на всей территории Афганистана
Федеральное агентство новостей

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяли под контроль всю территорию Афганистана, передает заявление боевиков телеканал Al Arabiya.

Правительство страны намерено передать власть талибам. Переговоры между сторонами проходят в президентском дворце в Кабуле. Отмечается, что в Афганистане начинается формирование переходного правительства.

Радикалы окружили столицу государства 15 августа. Согласно информации источника РИА Новости, они взяли под контроль Кабульский университет и подняли свои флаги в одном из районов города. При этом талибы пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всех желающих.

Также боевики пообещали не мстить афганским военным и гражданскому сектору. По их словам, никто не будет подвергаться репрессиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы переходное правительство
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