Al Arabiya: талибы установили контроль на всей территории Афганистана

Кабул, 15 августа. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяли под контроль всю территорию Афганистана, передает заявление боевиков телеканал Al Arabiya.

Правительство страны намерено передать власть талибам. Переговоры между сторонами проходят в президентском дворце в Кабуле. Отмечается, что в Афганистане начинается формирование переходного правительства.

Радикалы окружили столицу государства 15 августа. Согласно информации источника РИА Новости, они взяли под контроль Кабульский университет и подняли свои флаги в одном из районов города. При этом талибы пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всех желающих.

Также боевики пообещали не мстить афганским военным и гражданскому сектору. По их словам, никто не будет подвергаться репрессиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.