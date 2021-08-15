Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ»

Москва, 15 августа. Международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уроне «ВВВ» со стабильным прогнозом, сообщил национальный банк республики.

Как считают аналитики Fitch, значительный буфер в виде активов Национального фонда и резервов Национального банка Казахстана позволили сохранить устойчивость экономике страны в условиях пандемии и низких цен на нефть. По словам экспертов, внешние резервы республики в 2020 году показали стабильность к экономическим шокам.

Согласно оценке Fitch, международные резервы Казахстана по итогам первых шести месяцев 2021 года составили 47% от ВВП. Специалисты Нацбанка обращают внимание, что этот показатель значительно выше, чем в странах с рейтингом «ВВВ».

Вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев ранее сообщил, что страна может перенаправить поставки нефти из Европы в Китай на фоне введения углеродного налога в ЕС. По его словам, климатическая повестка Брюсселя негативно отразится на нефтедобывающей сфере.