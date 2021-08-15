Временное правительство Афганистана возглавит бывший министр внутренних дел страны

Кабул, 15 августа. Экс-министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали станет председателем переходного правительства страны, сообщают СМИ.

Согласно информации местного агентства Khaama Press, в президентском дворце в Кабуле ведутся переговоры о передаче власти радикальному движению «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла выступает в качестве посредника между талибами и правительством. Отмечается, что официальные источники не подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане. При этом директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что встреча не сможет коренным образом изменить обстановку.

1 Организация запрещена на территории РФ.