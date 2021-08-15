Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 14:11
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
14:08
США
США ввели санкции против военных и чиновников Кубы
14:08
Экономика
Intel ищет средства для строительства предприятий по производству чипов
14:05
Общество
Кардиолог назвал способы отсрочить развитие атеросклероза
14:04
Общество
Офтальмолог Азнаурян назвал последствия прогрессирующей близорукости
14:02
Общество
Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли
14:01
Происшествия
Школьница получила множественные переломы при попытке сбежать из дома в Ленобласти
14:00
Политика
Sputnik: президент Афганистана подал в отставку
14:00
ФАН-ТВ
Талибы взяли курс на Кабул. События дня
13:58
Политика
Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити после мощного землетрясения
Все новости

Еврокомиссия призвала ЕС пересмотреть правила миграции из-за ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:02
1
Политика
Еврокомиссия призвала ЕС пересмотреть правила миграции из-за ситуации в Афганистане
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 15 августа. Ситуация в Афганистане требует от Евросоюза пересмотра правил миграции, заявили в Еврокомиссии.

Представитель ЕК призвал руководство Евросоюза в срочном порядке пересмотреть правила миграции и предоставления убежища. По его словам, требование связано с ситуацией в Афганистане, а также действиями Белоруссии в области пограничного контроля.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предупредил о последствиях захвата власти в Афганистане. Это может спровоцировать гражданскую войну на территории страны, считает он.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Еврокомиссия призвала ЕС пересмотреть правила миграции из-за ситуации в Афганистане
афганистан еврокомиссия миграция
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru