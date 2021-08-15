Еврокомиссия призвала ЕС пересмотреть правила миграции из-за ситуации в Афганистане

Брюссель, 15 августа. Ситуация в Афганистане требует от Евросоюза пересмотра правил миграции, заявили в Еврокомиссии.

Представитель ЕК призвал руководство Евросоюза в срочном порядке пересмотреть правила миграции и предоставления убежища. По его словам, требование связано с ситуацией в Афганистане, а также действиями Белоруссии в области пограничного контроля.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предупредил о последствиях захвата власти в Афганистане. Это может спровоцировать гражданскую войну на территории страны, считает он.