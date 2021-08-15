Талибы захватили авиабазу Баграм к северу от Кабула

Кабул, 15 августа. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили военную базу Баграм в афганской провинции Парван. Ранее на этом объекте базировались подразделения вооруженных сил США.

За несколько часов до этого представители группировки заявили, что сумели установить контроль над административным центром Парвана. Местные источники сообщают, что талибы также освободили всех заключенных из местной центральной тюрьмы.

Live from Afghanistan:

Kabul is falling, Bagram airbase gone, roads jammed, Karzai fleeing. Unconfirmed. https://t.co/ImimdOenUM pic.twitter.com/8RufHJknaK — Peter Cronau (@PeterCronau) August 15, 2021

Авиабаза Баграм, расположенная в 60 километрах от Кабула, на протяжении 20 лет являлась основным местом дислокации американского контингента в Афганистане. В июле военнослужащие ВС США начали покидать базу в рамках большой операции по выводу войск Штатов из региона, которая должна завершиться к сентябрю.

Примечательно, что с уходом американцев с Баграма был связан громкий скандал: они не уведомили афганские правительственные силы об отходе, покинув объект ночью и отключив электричество.

«До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули базу», — рассказывал тогда новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Прежде, чем военнослужащие афганской армии смогли взять базу под свой контроль, на объект напали мародеры. Злоумышленники разграбили казармы и складские палатки.

1 Организация запрещена на территории РФ.