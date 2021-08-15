Тайны мыса Опук в Крыму: военный полигон, розовое озеро и скалы-корабли

В Крыму есть множество труднодоступных мест, до которых еще не добралась рука человека. Из года в год они привлекают любителей дикого отдыха в пустынных, уединенных местечках: это и Генеральские пляжи, и мыс Айя, и Тарханкутский полуостров, и, конечно же, мыс Опук. Как раз о последнем и пойдет речь в сегодняшнем материале ФАН.

Нет ничего удивительного в стремлении современного человека уединиться на каком-нибудь отдаленном безлюдном пляже — все больше россиян, устав от городской суеты, отдают предпочтение диким, нетронутым местам. Одним из таких стал мыс Опук в юго-восточной части Крыма. Да, добраться туда сложно, но настоящих ценителей это не останавливает.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Мыс Опук славится своими длинными и широкими пляжами, усыпанными мелкой ракушкой — благодаря этому тут нет песочной пыли, а ногам приятно и мягко. Вода здесь кристально чистая и теплая, но необходимо учитывать, что глубина начинается достаточно рано. Кроме того, в море часто можно встретить дельфинов — они подплывают очень близко к берегу и резвятся на радость отдыхающим.

Здесь есть и несколько природных достопримечательностей, которые интересуют туристов не меньше уединенного отдыха. Самая популярная из них — Кояшское розовое озеро. На нем часто проводят фотосессии, набирают лечебную грязь (рапу), а некоторые даже увозят с собой кусочек экологически чистой соли — на вкус она гораздо приятнее привычной поваренной. Однако ФАН напоминает, что это незаконно, так как озеро находится на территории Опукского природного заповедника. Не так давно озеро даже пришлось окопать, чтобы машины не могли подъехать близко.

Еще одна достопримечательность — Скалы-корабли. На самом деле, это группа из пяти островов, возвышающихся над водной гладью в четырех километрах от берега, с которым они раньше соединялись. Тем не менее с суши видно всего четыре скалы — пятая совсем невысокая и заливается морем. Во времена Великой Отечественной войны они использовались как место базирования корректирующего маяка. Интересно, что кораблями достопримечательность называют из-за множества легенд, окутывающих ее. Согласно одной из них, разгневанный Посейдон превратил в глыбу судно неуважительно относившихся к нему мореплавателей.

Также в этом районе находится военный полигон, здесь часто проводятся учения, сопровождающиеся танковыми заездами. А рядом с озером Узунларское есть гора, по которой военные даже стреляют. На онлайн-картах можно увидеть кратеры, оставленные снарядами.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Зная, что Опук пользуется популярностью у туристов, военные заранее сообщают через СМИ о запланированных бомбометаниях, а также непосредственно перед началом учений несколько военных проходят по побережью и предупреждают о них или же просят на время покинуть территорию.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Еще в окрестностях можно найти развалины деревни Причальное, упраздненной в 1958 году. Раньше она носила название пристань Дуранте — по фамилии феодосийской семьи купцов генуэзского происхождения, владевших землей на Керченском полуострове и занимавшихся хлеботорговлей.

Так что мыс Опук понравится не только любителям уединенного отдыха на диких пляжах с прозрачной водой, но также фотографам и туристам, увлекающимся историей.

Напомним, ранее ФАН рассказал интересные факты о трех уникальных заповедных территориях на северо-западе Крыма, куда не пускают туристов.