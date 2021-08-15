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Первый генпрокурор Степанков вспомнил о нецензурной брани Горбачева на путчистов
Политика
Первый генпрокурор Степанков вспомнил о нецензурной брани Горбачева на путчистов
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Первый президент СССР Михаил Горбачев послал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) при помощи нецензурных выражений.

Инцидент произошел в августе 1991 года, когда путчисты явились к политику на дачу в Форос. О нецензурной брани Горбачева вспомнил первый генпрокурор России Валентин Степанков. Сведения стали известны благодаря показаниям заместителя министра обороны СССР Валентина Варенникова.

«Так вот, он был удивлен, что Горбачев послал членов ГКЧП в нецензурной форме. Для себя он это объяснил тем, что среди ГКЧПистов были близкие президенту люди», — обратил внимание Степанков на реакцию замминистра.

Ранее последний секретарь горкома КПСС Москвы Юрий Прокофьев назвал генерала Александра Лебедя одним из основных участников заговора против первого президента. Военнослужащий принадлежал к кругу, разработавшему план ГКЧП в Подмосковье.

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