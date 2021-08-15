Выживший после COVID-19 француз рассказал, как вышел из искусственной комы

Париж, 15 августа. Житель Франции Филипп пришел в себя после искусственной комы и поделился, как ему удалось выжить после коронавируса.

В свои 45 лет Филипп не был в группе риска. С самого начала мужчина ответственно подошел к ситуации — он изолировался дома и договорился с родными, чтобы те приносили ему еду. Через неделю после появления первых симптомов его состояние стало хуже. Когда к нему пришли родственники с пропитанием, Филипп попросил их позвонить в скорую, пишет «Фигаро».

«Я не помню, как приехали врачи и как я попал в больницу. Однако кажется, что я все еще был в сознании и мог ответить на поставленные мне вопросы», — пишет мужчина.

Через девять дней мужчина очнулся привязанным к больничной кровати и с трубкой во рту. Оказалось, Филипп был погружен в искусственную кому. Повсюду были провода и катетеры с лекарствами. По словам пациента, после пробуждения он смог вспомнить только свою личность, но не другие обстоятельства жизни.

«Мои кисти надежно прикреплены ремнями к кровати. Я плохо вижу и плохо слышу. Но я жив», — рассказывает Филипп.

Какое-то время мужчину посещали галлюцинации и ведения. Например, выжившего посещала мысль, что врачи в больнице не спасают его, а хотят убить. Филиппу давали планшет с маркером, чтобы он мог общаться с санитарами. Как рассказал француз, он пытался просить помощи, думая, что один из медработников хочет его смерти. А однажды, проснувшись ночью, мужчина решил бежать из больницы. Попытка закончилась неудачно.

Физиотерапевт сумел поставить больного на ноги, но ступни мужчины все еще остаются не до конца подвижными. Для удобства он носит специальные скобы, закрепленные на ногах. Перед выпиской домой Филиппу сделали прививку. В больнице мужчина провел несколько месяцев.

«Сделайте прививку, для себя, для своих близких, для других и для своей страны, пожалуйста, не искушайте дьявола, вакцинируйтесь как можно быстрее», — советует Филипп.

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