Бывший мэр города Ле-Ке погиб в землетрясении на Гаити

Ле-Ке, 15 августа. В результате сильного землетрясения, прошедшего на Гаити, погиб бывший мэр города Ле-Ке и сенатор Жан Габриэль Фортуне. Об этом сообщили местные СМИ.

Rest In Peace Ex Senator Gabriel Fortune who perished during the earthquake in Les Cayes #Haiti this morning 08/14/2021 pic.twitter.com/unQdFgaNLs