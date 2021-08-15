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Бывший мэр города Ле-Ке погиб в землетрясении на Гаити

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:01
Латинская Америка
Бывший мэр города Ле-Ке погиб в землетрясении на Гаити
Prt Scr twitter.com  /  @jgabrielfortune

Ле-Ке, 15 августа. В результате сильного землетрясения, прошедшего на Гаити, погиб бывший мэр города Ле-Ке и сенатор Жан Габриэль Фортуне. Об этом сообщили местные СМИ.

Тело политика нашли среди обломков отеля Le Manguier («Манговое дерево»), где он остановился. В настоящее время спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами еще остались люди.

Фортуне известен тем, что был близок к убитому президенту Жовенелю Моизу. Он несколько лет возглавлял Ле-Ке, пока в 2018 г. не принял решение уйти в отставку, при этом остался в политике. Позже он создал две организации: «Патриотическую коалицию против безнаказанности и коррупции» и «За освобождение Гаити».

Землетрясение на Гаити

14 августа в 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. На следующий день были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. В результате сотни домов оказались разрушены, больше всего стихийное бедствие затронуло департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Погибли 304 человека, свыше тысячи получили ранения.

Последнее крупное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Гаити в 2010 году. Тогда более 200 человек лишились жизни, а тысячи получили ранения и остались без дома.

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