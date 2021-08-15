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Талибы взяли курс на Кабул. События дня
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Талибы взяли курс на Кабул. События дня
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Талибы взяли курс на Кабул. События дня
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

 

Талибы начали наступление на Кабул

Представители запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль все погранпереходы Афганистана и начали наступление на Кабул. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. По данным СМИ, в афганской столице — блэкаут. Талибы перерезают линии электропередачи по мере продвижения к главному городу республики. Группировка уже контролирует 90% территории Афганистана и ключевые населенные пункты. В настоящее время страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Жители Афганистана массово скупают авиабилеты. Однако администрация президента официально опровергает информацию о нападении талибов на столицу. По сообщениям местного телевидения, представители движения «Талибан» ведут переговоры с властями. Глава МВД Афганистана уже заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно.

Путин поздравил руководителей Индии с Днем независимости

Талибы взяли курс на Кабул. События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что Москва дорожит отношениями особого стратегического партнерства между нашими странами. Путин пожелал президенту и премьеру здоровья и успехов, а гражданам дружественной Индии — благополучия и процветания. День независимости республика празднует с 1947 года, когда обрела самостоятельность от Великобритании. 

В Канаде свергли памятник первому премьер-министру

Талибы взяли курс на Кабул. События дня
pixabay.com  / PD

В Гамильтоне протестующие снесли памятник первому премьер-министру Канады, «отцу-основателю» государства Джону Макдональду. При его правлении в стране появились школы-интернаты, куда принудительно забирали детей из коренного населения. Их избивали, насиловали, им запрещали говорить на родном языке. Начиная с мая этого года на территории таких школ были обнаружены сотни безымянных могил, что и стало причиной демонтажа памятников Макдональду по всей Канаде. Полиция Гамильтона заявляет, что никого из активистов акции не задержали. Правоохранители расследуют инцидент. 

Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» выросли в три раза

Талибы взяли курс на Кабул. События дня
gazprom.ru  / ПАО «Газпром»

Компания «Газпром» в первой половине этого года поставила в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» четыре миллиарда 62 миллиона кубометров газа, что почти втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Транспортировка голубого топлива по этой газовой артерии началась в декабре 2019-го: старт «Силе Сибири» дали руководители России и Поднебесной. Газпром также нарастил объемы экспорта в страны дальнего зарубежья почти на четверть. Компания продолжает поставлять топливо на уровне, близкому к рекордному. Активно закупают российский газ Турция, Румыния, Германия, Польша, Франция и другие страны. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Талибы взяли курс на Кабул. События дня
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