Талибы взяли курс на Кабул. События дня

Талибы начали наступление на Кабул Представители запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль все погранпереходы Афганистана и начали наступление на Кабул. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. По данным СМИ, в афганской столице — блэкаут. Талибы перерезают линии электропередачи по мере продвижения к главному городу республики. Группировка уже контролирует 90% территории Афганистана и ключевые населенные пункты. В настоящее время страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. Жители Афганистана массово скупают авиабилеты. Однако администрация президента официально опровергает информацию о нападении талибов на столицу. По сообщениям местного телевидения, представители движения «Талибан» ведут переговоры с властями. Глава МВД Афганистана уже заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно.

Путин поздравил руководителей Индии с Днем независимости kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что Москва дорожит отношениями особого стратегического партнерства между нашими странами. Путин пожелал президенту и премьеру здоровья и успехов, а гражданам дружественной Индии — благополучия и процветания. День независимости республика празднует с 1947 года, когда обрела самостоятельность от Великобритании.

В Канаде свергли памятник первому премьер-министру pixabay.com / PD В Гамильтоне протестующие снесли памятник первому премьер-министру Канады, «отцу-основателю» государства Джону Макдональду. При его правлении в стране появились школы-интернаты, куда принудительно забирали детей из коренного населения. Их избивали, насиловали, им запрещали говорить на родном языке. Начиная с мая этого года на территории таких школ были обнаружены сотни безымянных могил, что и стало причиной демонтажа памятников Макдональду по всей Канаде. Полиция Гамильтона заявляет, что никого из активистов акции не задержали. Правоохранители расследуют инцидент.