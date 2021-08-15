Удивительные люди: кто такие археологи и зачем им свой праздник

Удачных находок и не падайте в шурф — так поздравляют друг друга археологи, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Почему именно 15 августа? Вопрос без ответа. Но специалисты уже привыкли к этой памятной дате и жалеют, что она до сих пор не стала официальной.

«На самом деле археологи — удивительные люди, обладающие огромным багажом знаний. Как правило люди они компанейские и с прекрасным чувством юмора. А еще очень загорелые», — вспоминает студенческие годы пользователь Instagram Олеся.

Истоки археологии, которую искатели называют Царицей наук, берут начало еще в Древней Греции. Однако широкое распространение на территории России она получила лишь на рубеже XIX и XX века.

Венера Милосская, Троя, гробница Тутанхамона и берестяные грамоты — все это стало достоянием общественности именно благодаря работе археологов. Агата Кристи называла их детективами прошлого, а польский поэт Станислав Ежи Лец считал, что именно археологи создают эпохи.

Однако сами археологи обижаются, когда их работу воспринимают только как копание в песке. Лопатой и кисточкой их деятельность не ограничивается. Специалист также должен определить место возможных находок, провести исторический анализ и изучить архивы.

«Я проработала в археологии 10 лет! Говорят, что бывших археологов не бывает. Если ты «завязал», рано или поздно вернешься», — считает сомелье Софико.

Стоит напомнить, что вместе с археологами праздник отмечают и поисковики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что будет честно выделить последним отдельный день.

Предположительно торжественной датой для поисковиков станет 13 марта. Об этом заявила сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.

Поисковиков зачастую путают с археологами — те тоже что-то изучают и раскапывают. Но вот цели у них разные. Археологи ищут вещественные доказательства исторических событий. А поисковики находятся в поиске пропавших без вести солдат, их личных вещей, предметов войны, идентифицируют их и увековечивают память.

Федеральное агентство новостей /

Именно с 13 марта 1988 года и началась история поискового движения в России. Тогда в Калуге состоялся первый Всесоюзный слет, где исследователи заявили о себе как об общественной силе.

В 2013 году было создано Поисковое движение России, которое объединяет порядка 45 000 отрядов. За время работы организации удалось захоронить 180 000 советских солдат.

«Сергей Лавров предложил сделать в России День поисковика. Отличный праздник, я только за!» — считает пользователь Twitter Анна.

«Нормальная мысль, у каждой профессии должен быть свой праздник», — высказался один из комментаторов новости.

Археологи и поисковики признаются — род деятельности оставил отпечаток на всей их жизни. Кто-то нашел свою вторую половинку во время экспедиции, кто-то научился преодолевать ранее неиспытанные трудности, а кто-то теперь всегда готов докопаться до истины.