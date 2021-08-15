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Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:54
Политика
Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Россия вместе с партнерами работает над организацией экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Афганистане.

Однако встреча не сможет коренным образом изменить обстановку. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Он сообщил о требовании Москвы созвать экстренное заседание СБ ООН.

«(Встречу. — Прим. ФАН) соберем. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать», — сказал Кабулов в комментарии РИА Новости.

Ранее американские журналисты сообщали о возможном окружении столицы Афганистана боевиками в течение трех суток. Талибы (представители запрещенного в России террористического движения) могут изолировать Кабул за 72 часа, подчеркнул местный телеканал со ссылкой на разведку США.

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