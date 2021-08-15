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Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:33
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
pixabay.com

Барнаул, 15 августа. Мужчины спасли тонувших детей в горной реке Чулышман в Улаганском районе. Их жизни теперь ничего не угрожает.

Местные жители с детьми и друзьями устроили пикник на берегу речки. Взрослым показалось, что вода в ней была мелкой и тихой. Мальчики 11, 12 и 13 лет отпросились у них, пошли купаться и начали тонуть в заводи.

Отец пострадавших бросился на помощь. Из-за возникшей у подростков паники их потянуло на дно. На крики женщины выбежал мужчина и помог ее супругу вытащить школьников на берег.

Школьники из Рузы Тимур этим летом спасли тонущего человека на пруду в деревне Брыньково. Мужчина не подавал признаков жизни, когда ребята увидели его, сообщал сайт 360tv.ru. Они успели вытащить утопающего из воды и самостоятельно реанимировать.

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