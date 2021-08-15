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Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:14
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
Федеральное агентство новостей

Кабул, 15 августа. Правительство Афганистана передаст власть членам радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) 15 августа, сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно данным издания, это произойдет в президентском дворце в Кабуле. Глава Афганистана Ашраф Гани отказывается от власти. Уже началась процедура формирования временного правительства во главе с талибами, говорится в публикации Al Arabiya. Однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

Ранее боевики пообещали, что не будут мстить жителям Кабула и афганским военным. Террористы выразили готовность обеспечить мирный отход из столицы страны всем желающим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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