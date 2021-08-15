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Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:30
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Москва, 15 августа. Ситуация в афганской столице напоминает очередной эксперимент США, за которым с ужасом наблюдает весь мир, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В последнее время боевики движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории России) активизировались в Афганистане. Они захватывают провинции и крупные города, инфраструктурные и социальные объекты.

Представитель министерства выразила уверенность, что в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых являются подконтрольными США. По словам Захаровой, Вашингтон проводит очередной эксперимент.

«С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что талибы захватили провинцию Логар, расположенную к юго-востоку от Кабула. Представители террористической организации взяли под контроль административный центр региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
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