Безэкипажный катер и имитатор ложных целей покажет Ростов на форуме «Армия-2021»

Ростов-на-Дону, 15 августа. На VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Южный Федеральный университет представит новые разработки. Среди них: проект безэкипажного катера, имитатор ложных целей и модернизированная антенна Вивальди.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках коллективного стенда Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Южный Федеральный университет представит проекты и разработки своих структурных подразделений в разрядах робототехники, интеллектуальных систем управления, навигации и связи.

Над разработками, которые будут выставлены на стендах форума, трудились специалисты нескольких институтов ЮФУ, включая научно-конструкторское бюро цифровой обработки сигналов, научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления и научно-исследовательский технологический центр нейротехнологий.

Кафедра антенн и радиопередающих устройств в рамках гособоронзаказа и программ Фонда перспективных исследований представит модель модернизированной сверхширокополосной антенны Вивальди, макет имитатора ложных целей на основе низкопрофильных антенн, безэкипажный катер и локатор препятствий глубоководных носителей.

В рамках форума также пройдут дискуссии о роли молодых ученых в формировании центров технологического превосходства. Будут затронуты вопросы межведомственного взаимодействия вузов с предприятиями ОПК и органами власти.

Ранее ФАН сообщал, что Андреевский флаг на корабле противоминной обороны и судне тылового обеспечения будет поднят во время торжественной церемонии 20 августа. В военном ведомстве отметили, что принятие судов в состав ВМФ РФ будет проходить на заводе «Северная верфь». Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады Черноморского флота.