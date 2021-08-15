Немец изобрел подогреватель туалетной бумаги

Изобретатель из Германии представил первое в мире устройство, подогревающее туалетную бумагу.

Свое изобретение Житель Штутгарта Хасан Айдоган планирует продавать отелям и ресторанам. Ньютону пришло озарение, когда на его голову упало яблоко, Хасану — когда он бы в ванной.

«Я потянулся за туалетной бумагой, которая лежала на батарее и использовал ее. На улице было холодно, и я испытал удивительное ощущение», — вспоминает Айдоган.

Современный Архимед стал искать в Интернете подобные устройства, патенты, но не найдя ничего похожего, сказал: «Я создам его сам». Купив обычный китайский держатель для туалетной бумаги, он отправился к своему другу инженеру-электрику. Друзья внимательно изучили прибор, и работа началась.

«В свое свободное время он помогал мне создавать устройство. Все это длилось почти девять месяцев, он работал, когда у него было свободное время. И в конце концов мы получили наш продукт», — рассказывает изобретатель.

Теперь в прибор, по размеру (да и по функционалу) напоминающий тостер, достаточно вставить обычный рулон туалетной бумаги и через две минуты методом привычной манипуляции вы получаете теплые листочки. Хасан уверен, что его изобретением заинтересуются отели, он уже подписал соглашения с тремя гостиницами, где работают его друзья.

«В контексте с пандемией коронавируса тема гигиены становится все более актуальной, поэтому очень важно, как выглядит ванная комната, и как гость себя в ней чувствует, нам важно дать ему это ощущение комфорта», — рассказывает менеджер немецкого отеля Стефан Вихманн, который уже воспользовался удивительным изобретением.

Хасан Айдоган планирует поставить дело на производство и уже ведет переговоры с различными компаниями. Он рассчитывает выйти на большой рынок и обслуживать не только гостиничный бизнес, но и рестораны высокой кухни, а также частное домохозяйство. Так что до нового изобретения нам буквально «рукой подать».