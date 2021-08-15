Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»

Санкт-Петербург, 15 августа. Режиссер документального кино Сергей Надеин поделился своим мнением о военной драме «Солнцепек». Кинематографист объяснил, в чем особенная ценность этой работы.

Премьера художественного фильма «Солнцепек» прошла в крупных городах России 12 августа. Фильм, снятый режиссерским тандемом Михаила Вассербаума и Максима Бриуса, рассказывает о событиях 2014 года в Донбассе.

В центре сюжета — семья Новожиловых, которая, желая скрыться от военного конфликта, пытается покинуть родной Луганск. Перед зрителем открывается картина войны без всяких прикрас и фильтров со всей жестокостью и человеческой болью. Перед съемками авторы ленты провели много времени, общаясь с очевидцами, ветеранами и экспертами тех событий.

Документалист Надеин в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело» подчеркнул, что в западных странах стараются игнорировать факт войны в Донбассе. Несмотря на это, был снят фильм под названием «Донбасс», который получился достаточно чернушным. В отличие от подобных лент, «Солнцепек» показывает правду.

«Я видел несколько слащавых фильмов про войну. Они такие хорошие, взвешенные, но сразу понимаешь, что это неправда. С участниками, например, боевых действий в Афганистане — я разговаривал. Война — очень жесткая штука, поэтому фильм, соответственно, не может быть добреньким, гладеньким», — отметил кинематографист.

Ранее свое мнение о военной драме высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он отметил, что такие лент помогают людям не забывать свою историю.