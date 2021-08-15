Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:44
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:41
Политика
Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане
12:41
Происшествия
Количество погибших при взрыве резервуара с топливом в Ливане возросло до 28
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
12:29
Происшествия
Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области
Все новости

Правительство РФ уточнило требования к электросетевым компаниям
Экономика
Правительство РФ уточнило требования к электросетевым компаниям
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 15 августа. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к электричеству.

Согласно документу, теперь протягивать кабель к вводно-распределительному устройству должны организации. Новые правила распространяются на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории, следует из постановления.

Как отметили в правительстве, принятое решение снизит затраты на подключение домов к сетям. По этой причине стоимость строительства многоквартирных домов в России должна снизиться, полагают власти.

Биржевая стоимость электроэнергии в европейской части России ранее достигла исторического максимума. Причиной резкого взлета цен стала аномальная жара.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство РФ уточнило требования к электросетевым компаниям
правительство рф электроэнергия мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru