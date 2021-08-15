Правительство РФ уточнило требования к электросетевым компаниям

Москва, 15 августа. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к электричеству.

Согласно документу, теперь протягивать кабель к вводно-распределительному устройству должны организации. Новые правила распространяются на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории, следует из постановления.

Как отметили в правительстве, принятое решение снизит затраты на подключение домов к сетям. По этой причине стоимость строительства многоквартирных домов в России должна снизиться, полагают власти.

Биржевая стоимость электроэнергии в европейской части России ранее достигла исторического максимума. Причиной резкого взлета цен стала аномальная жара.