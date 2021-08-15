Кедми предсказал Украине судьбу Афганистана из-за вмешательства США

Москва, 15 августа. Вмешательство Вашингтона во внутреннюю политику Украины возымеет катастрофические последствия, заявил военный аналитик Яков Кедми.

По его словам, Киев напрасно потакает Западу проведением антироссийской политики. Такое сотрудничество действительно выгодно Соединенным Штатам, но интересы самой Украины американцев не беспокоят. Более того, они не готовы к реальному противостоянию с Россией, а значит, сбегут «поджав хвост», как только в Кремле скажут «хватит».

«Если завтра Россия скажет «баста!», хлопнет по столу и решит делать то, что она делает – никто в мире, кроме соплей и плача о том, «ой, какие они нехорошие, эти русские», – пальцем не двинет. Ни на границах Украины, ни за океаном», — уверен Кедми.

В этой связи аналитик подчеркнул, что Украину ждет судьба Афганистана, который также излишне полагался на США, а теперь остался наедине с нерешенными проблемами. Американцы попросту предпочли свернуть свою миссию в республике. Однажды они аналогичным образом поступят и с Украиной, заключил Кедми.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предрек Украине развал. Причиной тому он назвал окончания действия контракта с «Газпромом», что лишит Киев значительной части денег. Киевский экономист Павел Вернивский, в свою очередь, предупредил Украину об угрозе дефолта, сообщает «Газета.ру».