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Центробанк отчитался об объеме валютных долгов россиян
Экономика
Центробанк отчитался об объеме валютных долгов россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 августа. Объем валютной задолженности населения в пересчете на рубли впервые опустился ниже 100 млрд рублей. Результаты опубликованы Центральным банком России.

Тенденция на снижение валютной задолженности российских домохозяйств фиксировалась в начале пандемии коронавируса. Согласно данным финансового регулятора, общий объем обязательств по кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам составил 98,8 млрд рублей по состоянию на 1 июля, передает «Газета.Ru».

Руководитель аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что сближение процентных ставок по валютным и рублевым ссудам отразилось на падении доли заимствований населения страны. Специалист назвал рефинансирование старых кредитов в рублевые займы еще одним фактором сокращения объема задолженности.

Пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) ранее сообщила, что более 1,7 млн наличных кредитов ожидают погашения в настоящий момент. В результате количество ссуд увеличилось на 34% за один год.

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банк россии рубль валюта задолженность
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