Талибы ведут переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле

Кабул, 15 августа. Делегация запрещенного в России движения «Талибан»1 прибыла в президентский дворец в Кабуле для переговоров с афганскими властями.

Ранее в МВД страны заявили, что боевики не будут штурмовать Кабул, передача власти пройдет мирно. Правоохранители заверили мирных жителей, что обеспечат безопасность столицы.

В настоящее время талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») ведут переговоры в президентском дворце. Отметим, что боевики вошли в город после того, как захватили еще несколько ключевых населенных пунктов в Афганистане. Власти страны заявили, что обстановка в Кабуле находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Кабул остался последним городом, который удерживают правительственные силы. Талибы уже подняли свои флаги в одном из районов столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.