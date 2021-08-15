Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:44
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:41
Политика
Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане
12:41
Происшествия
Количество погибших при взрыве резервуара с топливом в Ливане возросло до 28
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
12:29
Происшествия
Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области
Все новости

Талибы ведут переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:22
Политика
Талибы ведут переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 15 августа. Делегация запрещенного в России движения «Талибан»1 прибыла в президентский дворец в Кабуле для переговоров с афганскими властями.

Ранее в МВД страны заявили, что боевики не будут штурмовать Кабул, передача власти пройдет мирно. Правоохранители заверили мирных жителей, что обеспечат безопасность столицы.

В настоящее время талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») ведут переговоры в президентском дворце. Отметим, что боевики вошли в город после того, как захватили еще несколько ключевых населенных пунктов в Афганистане. Власти страны заявили, что обстановка в Кабуле находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Кабул остался последним городом, который удерживают правительственные силы. Талибы уже подняли свои флаги в одном из районов столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Талибы ведут переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле
кабул афганистан переговоры талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru