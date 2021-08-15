Президент Афганистана проводит экстренные переговоры с США и НАТО

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани проводит экстренные переговоры с представителями руководства США и Североатлантического альянса по ситуации в республике. По данным местных СМИ, консультации проходят при участии спецпредставителя Штатов по Афганистану Залмая Халилзада.

Сейчас вокруг Кабула сосредоточены силы движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которые подошли к столице всего спустя несколько дней после старта масштабной кампании по захвату ключевых населенных пунктов страны. Несмотря на то, что в СМИ появлялись сообщения о попытках талибов штурмовать город, представители группировки заявили, что намерены войти в него без боя.

Федеральное агентство новостей /

Правительство и лидеры «Талибана» вступили в переговоры о сдаче Кабула, а впоследствии исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти в республике пройдет мирно. Он также пообещал, что правительственные силы обеспечат безопасность жителей Кабула в этот период.

Тем временем афганскую столицу в срочном порядке покидают зарубежные дипломаты — по большей части из США. Колонны машин с представителями американской дипмиссии следуют в международный аэропорт Кабула — сейчас это единственное место, из которого можно покинуть территорию страны. При этом «Талибан» заявил, что гарантирует безопасность заграничных посольств в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.