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Президент Афганистана проводит экстренные переговоры с США и НАТО

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:19
Весь мир
Президент Афганистана проводит экстренные переговоры с США и НАТО
Global Look Press  /  Afghan Presidential Palace/XinHua

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани проводит экстренные переговоры с представителями руководства США и Североатлантического альянса по ситуации в республике. По данным местных СМИ, консультации проходят при участии спецпредставителя Штатов по Афганистану Залмая Халилзада.

Сейчас вокруг Кабула сосредоточены силы движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которые подошли к столице всего спустя несколько дней после старта масштабной кампании по захвату ключевых населенных пунктов страны. Несмотря на то, что в СМИ появлялись сообщения о попытках талибов штурмовать город, представители группировки заявили, что намерены войти в него без боя.

Президент Афганистана проводит экстренные переговоры с США и НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство и лидеры «Талибана» вступили в переговоры о сдаче Кабула, а впоследствии исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти в республике пройдет мирно. Он также пообещал, что правительственные силы обеспечат безопасность жителей Кабула в этот период.

Тем временем афганскую столицу в срочном порядке покидают зарубежные дипломаты — по большей части из США. Колонны машин с представителями американской дипмиссии следуют в международный аэропорт Кабула — сейчас это единственное место, из которого можно покинуть территорию страны. При этом «Талибан» заявил, что гарантирует безопасность заграничных посольств в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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