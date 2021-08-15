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«Талибан» гарантировал безопасность всем находящимся в Кабуле дипломатам

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:16
Армия
«Талибан» гарантировал безопасность всем находящимся в Кабуле дипломатам
Федеральное агентство новостей

Кабул, 15 августа. Представители «Талибана»1 (запрещено в РФ) гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран. Об этом сообщают в МИД РФ.

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что движение настроено на продолжение работы в стране российского и других посольств.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — подчеркнул Шахин.

Ранее глава МВД Афганистана Тадж Мохаммад Джахид сообщил о «мирной смене власти» в Афганистане. Правительство страны и боевики смогли договориться о гарантиях безопасности для администрации Кабула и афганских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан талибан
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