Глава МВД Афганистана заявил о «мирной смене власти» в стране

Кабул, 15 августа. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 не станут штурмовать Кабул, заявил министр внутренних дел Афганистана Тадж Мохаммад Джахид.

По его словам, правительству удалось добиться соответствующих гарантий от талибов. Как следствие, смена власти в стране пройдет мирно.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики воспользовались этим, чтобы укрепиться в республике. За последнее время они захватили множество крупных городов. Сегодня появилась информация о подготовке наступления на Кабул.

1 Организация запрещена на территории РФ.