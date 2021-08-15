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Глава Минприроды Камчатки объяснил свои нелестные слова о Петровске-Забайкальском
Общество
Глава Минприроды Камчатки объяснил свои нелестные слова о Петровске-Забайкальском
Prt Scr youtube.com  /  Oleg Kovalev

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил свое нелестное высказывание о городе Петровск-Забайкальский.

Кумарьков ранее выложил пост в своем Instagram-аккаунте, в котором сравнил город с ягодицами. Но позже чиновник объяснил, что он имел ввиду на самом деле. По словам министра, речь в публикации шла о плохих дорогах, поэтому фраза про ягодицы стала оценкой их состояния.

«В следующий раз буду более точно формулировать мысль», — отметил Кумарьков.

Министр также добавил, что не станет скрывать недостатки, которые он замечает. Чиновник назвал свой пост «новой искренностью», которую каждый понимает по-своему.

Красноярский чиновник Андрей Агафонов ранее не стал извиняться за оскорбления в адрес местных жителей. Он объяснил, почему позволил себе негативные высказывания.

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забайкалье чиновник город
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