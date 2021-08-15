Российский летчик Кузнецов незадолго до катастрофы в Турции планировал сняться в кино

Москва, 15 августа. Российский режиссер Наталья Гугуева рассказала о погибшем летчике Евгении Кузнецове. Пилот погиб в Турции во время крушения российского самолета Бе-200.

Кроме опытного пилота, Кузнецов прославился как герой фильма «Форсаж. Возвращение». Незадолго до своей смерти он планировал сняться в еще одном фильме. Об этом рассказала его близкая подруга.

«Женечка Кузнецов, великий палубный летчик, любимый ученик Тимура Апакидзе… Читаю твои смс, твои видео с этого Бе-200, совсем недавно договаривались, что ты в ближайшее время снимешься и в моем игровом фильме», — сообщила автор картины «Форсаж. Возвращение» в соцсетях.

Она отметила, что несмотря на появившуюся информацию, все еще продолжает надеяться, что это не правда и он вернется. Позже она приписала, что шансов на выживание у него нет и не будет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 14 августа в 15:00 при заходе на посадку после тушения пожаров вблизи города Адана потерпел крушение самолет Бе-200. По информации ведомства, на борту находилось пять российских военных и трое граждан Турции. Ранее глава минсельхоза республики Бекир Пакдемирли сообщил о начале расследования крушения.