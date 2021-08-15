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Нехватка компонентов отразилась на продажах Tesla в Китае
Экономика
Нехватка компонентов отразилась на продажах Tesla в Китае
tesla.com  /  Tesla

Пекин, 15 августа. Объем реализации электрифицированных автомобилей Tesla снизился на китайском рынке в прошлом месяце. В результате продажи обрушились на 69% относительно июня.

Производство американской корпорации Tesla на территории Китая находилось на уровне 32 968 экземпляров в июле. Компания направила на реализацию в другие страны 24 347 машин. На китайском рынке удалось продать 8621 автомобиль. Согласно представленным данным, месяцем ранее реализовано 28 138 машин из 33 155 произведенных в КНР, передают «Про Кроссоверы».

В результате Tesla покрыла дефицит транспортных средств на других рынках, возникший на заводах холдинга на фоне отсутствия комплектующих. Снижение продаж объясняется и повышением конкуренции со стороны местных производителей. Почти аналогичные показатели продемонстрировали китайские стартапы Nio, Xpeng и Li Auto.

Глава американской организации Tesla Илон Маск ранее сообщил, что электромобили начнут выпускать на первом европейском предприятии корпорации в октябре текущего года.

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