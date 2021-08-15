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Политтехнолог Выдрин заявил о невозможности Украины выжить без России

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:22
Политика
Политтехнолог Выдрин заявил о невозможности Украины выжить без России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 15 августа. Политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин расшифровал послание статьи президента России Владимира Путина про Украину.

Как считает эксперт, главный посыл — метафизический. Разговор в материале идет о вечном — это констатация права и человека, и народа на самоидентификацию и одновременно намек на последствия такого выбора, убежден Выдрин. По мнению политтехнолога, Россия являлась с Украиной единым организмом, который после событий 2014 года «лишился пальца».

«Нужен весь естественный, а не усеченный организм, но тело с отрезанным пальцем будет страдать, однако выживет, а вот отрезанный палец — нет», — считает Выдрин.

Политтехнолог Выдрин заявил о невозможности Украины выжить без России
flickr.com  / Ministry of Defense of Ukraine

Философ предложил не мешать Украине жить со своими традициями и стереотипами, а также укоренившимся образом жизни и базовой религией. Только в этом случае страна сама поймет смысл статьи Путина о «триедином народе», заключил Выдрин.

Ранее политолог Григорий Миронов заявил, что Украина переживает один из самых сложных периодов, ей грозят новые территориальные потери. Сейчас многие украинцы уже разочаровались в президенте Зеленском и в революции 2014 года, поэтому не хотят идти за лидером.

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украина путин выдрин
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