Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Красноярском крае

Красноярск, 15 августа. Два человека получили смертельные травмы, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает региональное управление МВД.

Согласно имеющимся данным, водитель немецкой иномарки допустил выезд на встречку, где столкнулся с другой легковушкой.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте происшествия», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Как сообщают красноярские СМИ, водителем Opel является 27-летний молодой человек. Известно, что медицинская помощь также потребовалась пассажирам Daewoo и двоим пассажирам виновника трагедии.

По факту дорожного происшествия организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.