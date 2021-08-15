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Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Красноярском крае
Происшествия
Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Красноярском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 15 августа. Два человека получили смертельные травмы, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщает региональное управление МВД.

Согласно имеющимся данным, водитель немецкой иномарки допустил выезд на встречку, где столкнулся с другой легковушкой.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте происшествия», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Как сообщают красноярские СМИ, водителем Opel является 27-летний молодой человек. Известно, что медицинская помощь также потребовалась пассажирам Daewoo и двоим пассажирам виновника трагедии.

По факту дорожного происшествия организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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авария красноярский край
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