В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле трех населенных пунктов

Донецк, 15 августа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки три раза открывали огонь из различного вооружения по населенным пунктам на территории ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что военнослужащие ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская», а также села Веселое и Белая Каменка.

«При обстрелах применялись 120-мм миномет и гранатометы разных типов, выпущено в общей сложности 12 боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела расследует преступление, совершенное 9 августа 2021 года в поселке Голубовском в ЛНР. Следствие установило, что солдаты ВСУ вели прицельный огонь из гранатометов по гражданским объектам на улице Юбилейной.