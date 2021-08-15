Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ливану после взрыва хранилища с газом.

Глава государства направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Ливане заявили о 22 погибших и 79 раненых в результате взрыва резервуара с газом в провинции Аккар на севере страны. Пострадавшие направлены в больницы городов Бейрут и Триполи, тела погибших также распределены по шести медицинским учреждениям.