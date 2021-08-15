Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:43
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:41
Политика
Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане
12:41
Происшествия
Количество погибших при взрыве резервуара с топливом в Ливане возросло до 28
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
12:29
Происшествия
Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области
Все новости

Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:55
1
Политика
Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ливану после взрыва хранилища с газом.

Глава государства направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Ливане заявили о 22 погибших и 79 раненых в результате взрыва резервуара с газом в провинции Аккар на севере страны. Пострадавшие направлены в больницы городов Бейрут и Триполи, тела погибших также распределены по шести медицинским учреждениям.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана
путин ливан соболезнования
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru