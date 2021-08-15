Австралия оценивает перспективы производства «зеленого» водорода и аммиака

Канберра, 15 августа. Компания BP обнародовала исследование о возможных перспективах производства «зеленого» водорода и «зеленого" аммиака, передает агентство Reuters.

Реализовать проект в Австралии удастся, если прибегнуть к государственной поддержке и субсидированию, отмечают аналитики. Речь идет, в первую очередь, о создании электрической инфраструктуры, водной инфраструктуры и инфраструктуры портов страны.

Исследование, которое поддержало Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA), дало возможность оценить строительство объектов по производству «зеленого» аммиака. В случае успеха производителям удастся наладить выпуск 1 млн тонн данного продукта в год.

BP также планирует инвестировать около 5 млрд долларов всего за один год в производство низкоуглеродной энергетики. В компании отмечают, что в Западной Австралии есть целый регион, пригодный для массового производства «зеленого» водорода.

«Северный поток — 2» также могут приспособить к поставкам водорода для потребителей в Европе, заявил ранее глава оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Полностью переключиться на поставки получится в течение десяти лет.