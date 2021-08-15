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Львенок и щенок лабрадора стали друзьями в Иркутском зоопарке
Общество
Львенок и щенок лабрадора стали друзьями в Иркутском зоопарке
Prt Scr vk.com  /  ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ

Иркутск, 15 августа. Крепкая дружба завязалась между трехлапым львенком Форсом и его «пушистой няней» щенком лабрадора Эльзой. После знакомства они и дня не могут прожить друз без друга.

В Иркутский зоопарк щенка привезли для маленького хищника — трехлапого львенка. Лабрадор должен был присматривать за детенышем на время его лечения и периода реабилитации. Неожиданно малыши подружились. Сотрудникам учреждения пришлось выкупить у заводчика Эльзу.

Ранее львица при родах ранила лапку своего малыша. Он начала зализывать рану и внесла в нее инфекцию. Ветеринарам пришлось ампутировать поврежденную конечность львенка.

Временная приемная мама хищника рассказала, что когда с ним рядом щенок, он позволяет брать себя на руки и делать себе различные манипуляции. Девочка научила своего друга играть в активные игры, кушать из миски и общаться с людьми. Они вместе выходят на прогулки.

За милыми зверятами можно наблюдать в зоопарке на «Фортуне». Желающие могут покормить львенка куриными шеями.

Ранее в США в штате Оклахома родился щенок смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки с шестью лапами, сообщал сайт 360tv.ru. На свет малыш появился 16 февраля и его назвали Шкипером.

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