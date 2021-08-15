«В некоторой степени победа»: политолог Ветренко о регистрации Шугалея на выборы

Регистрацию ученого-социолога Максима Шугалея в качестве официального кандидата в депутаты ЗакСа можно назвать результатом слаженной работы и первым шагом к победе. Об этом в разговоре с ФАН заявила политолог Инна Ветренко.

На этой неделе стало известно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей стал кандидатом на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга. Как напомнила собеседница агентства, регистрация кандидатов в этом году проходила не очень гладко — вплоть до вмешательства комиссии из ЦИК.

«Думаю, что это стало основанием для регистрации Шугалея, поэтому это — такая общая слаженная работа с использованием всех возможных ресурсов. Это — успех, если учитывать, что многие кандидаты, которые выдвигались от партий, которым требовался сбор подписей, — «Новые люди», «Родина» — не прошли, в том числе даже известные люди, такие как Татьяна Буланова. Поэтому — да, это можно рассматривать как успех», — прокомментировала новость Ветренко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дальнейший успех новоиспеченного кандидата политолог связывает с тем, получится ли у него использовать свой профессиональный опыт и бэкграунд, которым его наградили непростые испытания в Ливии.

«Я и раньше говорила, что шансы у него неплохие, главное — смогут ли его сторонники использовать его достаточно социально-позитивный бэкграунд. Насколько правильно они его подадут, донесут до избирателя — от этого зависит успех его кампании. Поэтому это [регистрация] — в некоторой степени победа, но это — только первый шаг. Теперь нужно заслужить доверие самих избирателей», — заключила Инна Ветренко.

Сам кандидат в депутаты Максим Шугалей признался, что планирует в оставшееся до выборов время обойти жителей округа, от которого баллотируется. На основании высказанных заявлений и жалоб он намерен составить свою предвыборную программу.