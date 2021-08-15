«Быть патриотом — прикольно»: как написать книгу о России. Николай Стариков

Тонкости писательского мастерства, «святые 90-ые» и любовь к Родине в — новом выпуске передачи «По-СтАриковски» обсудил Николай Старков и журналист Александр Пелевин.

Эксперты разобрали посыл романа «Покров-17», который стал лауреатом премии «Национальный бестселлер». Его автор рассказал, что хотел донести до читателей и признался, какой эпизод написал в нетрезвом виде.

Николай Стариков узнал, как писатель относится к его известному однофамильцу и коллеге — Виктору Пелевину. Журналист признался, что благодаря упорной работе ему удалось выйти из тени российского постмодерниста.

О планах Пелевина написать книгу о событиях, произошедших на Украине, и его отношении к Сталину — узнаете в новом выпуске программы «По-СтАриковски».