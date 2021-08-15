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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в три раза
Экономика
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в три раза
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 15 августа. Компания «Газпром» в первой половине 2021 года поставила в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 4,62 млрд кубометров газа, что почти втрое выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Такая информация содержится в отчете энергетического холдинга по российским стандартам бухгалтерской отчетности. За это же время «Газпром» реализовал на внутреннем рынке 154,175 млрд кубометров голубого топлива. Объем поставок в Европу за отчетный период составил 96,719 млрд кубометров.

Поставки газа по «Силе Сибири» начались в декабре 2019 года. В прошлом году экспорт газа в «восточном» направлении увеличился до 4,101 млрд кубометров за 12 месяцев.

По итогам шести с половиной месяцев 2021 года «Газпром» нарастил объемы экспорта в страны дальнего зарубежья на 24,3%. Компания продолжает поставлять топливо на уровне, близкому к рекордному. Активно закупают российский газ Турция, Румыния, Германия, Польша, Франция и другие страны.

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