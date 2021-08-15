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Британцы признали оправданным отказ России продлевать визу журналистке BBC
Политика
Британцы признали оправданным отказ России продлевать визу журналистке BBC
Федеральное агентство новостей

Лондон, 15 августа. Читатели одной из британских газет оценили решение Москвы не продлевать визу корреспондентке BBC Саре Рейнсфорд.

Пользователи Сети признали оправданными действия российской стороны. Некоторые комментаторы также призвали не пускать журналистку обратно на родину.

«Самое время. Британские журналисты — одни из самых безнравственных, самых бесчестных и самых беспринципных журналистов сегодня», — подчеркнул Diablo88.

По мнению читателей, отказ в визе несопоставим с высылкой корреспондентки. Москва лишь зеркально применяет тактику Лондона, пояснили в Сети. Пользователи усомнились, что жалобы Соединенного Королевства в этой ситуации уместны.

Ранее в МИД России прокомментировали отказ продлить визу британской журналистке. По словам официального представителя ведомства, мера носит исключительно ответный характер и никак не связана с «ущемлением свободы слова».

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великобритания виза bbc
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