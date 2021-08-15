Актер "Солнцепека" Кравченко отметил важность создания реалистичных фильмов о войне

Москва, 15 августа. Сегодня крайне важно выпускать реалистичные кинокартины о трагических событиях современной истории. Об этом заявил актер театра и кино Алексей Кравченко.

Недавно в ряде городов России прошел закрытый показ драмы «Солнцепек» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, повествующей о событиях 2014 года в Луганске. В ней Кравченко исполнил роль командира ополчения Павла Грицая.

Актер обратил внимание, что военные фильмы нужно снимать честно. Только в таком случае можно прочувствовать все те беды, которые испытали «простые люди», передает его слова «Политика Сегодня».

«Я за то, чтобы не романтизировать тему войны, любое художественное произведение не передаст весь ужас и трагедию, которые приносит война», — указал Кравченко.

Отечественный фильм «Солнцепек» является достойным ответом украинским лентам, которые пытались продемонстрировать на экране свои версии событий в Донбассе. Кинокартина однозначно важна, нужна и ценна, подчеркнул председатель общественной организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов.