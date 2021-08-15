Талибы пообещали не мстить военным ВС Афганистана на фоне сообщений о штурме Кабула

Кабул, 15 августа. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 пообещали «прощение» сотрудникам администрации Кабула, а также правоохранителям.

В заявлении формирования говорится, что талибы не намерены мстить жителям афганской столицы.

«Все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям», — заверили представители движения.

Коммюнике распространили на фоне сообщений о наступлении талибов на Кабул. Ранее, как сообщает издание «Газета.ру», боевики также захватили пятый по численности населения город Афганистана и три граничащих со столичным регионом провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.