Девятилетний велосипедист скончался после наезда автомобиля в Подольске

Подольск, 15 августа. Девятилетний велосипедист скончался от травм, полученных при ДТП с участием автомобиля, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как стало известно, 42-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, совершила наезд на девятилетнего школьника, который двигался на велосипеде справа налево по ходу движения транспорта. Это произошло 14 августа в одном из дворов города Подольска.

Бригада скорой помощи забрала ребенка с места ДТП. Он был доставлен и госпитализирован в состоянии комы в клиническую больницу с переломом основания черепа. Спустя чуть более двух часов мальчик скончался.

Погибший велосипедист учился в третьем классе одной из подольских гимназий, он рос в полной семье.

Женщина, совершившая наезд, была задержана. Она зарегистрирована в Москве и нигде не работает. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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