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Глава Tesla рассказал о планах запуска первого завода в Европе
Экономика
Глава Tesla рассказал о планах запуска первого завода в Европе
tesla.com  /  Tesla

, 15 августа. Старт производства электрокаров на первом европейском заводе компании Tesla ожидается в октябре 2021 года. Об этом заявил глава американской компании Илон Маск.

Предприятие будет расположено в окрестностях Берлина. Прежде компания рассчитывала запустить выпуск электромобилей в коммуне Грюнхайде 1 июля, однако планам помешали «бюрократические проволочки».

«Мы надеемся, что получим разрешение на производство первых автомобилей, наверное, в октябре, если нам повезет», — цитирует агентство Reuters американского предпринимателя.

Прибыль Tesla во втором квартале 2021 года составила 1,14 млрд долларов. Показатель выше миллиарда долларов фиксируется автомобилестроительной корпорацией впервые за ее существование.

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маск tesla электромобили
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