Восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Будапештом

Будапешт, 15 августа. Не менее восьми человек получили смертельные травмы в результате дорожного происшествия к юго-западу от Будапешта, говорится в сообщении полиции Венгрии.

По уточненным данным, все произошло рано утром в воскресенье, 15 августа, на автодороге M7, соединяющей столицу государства с озером Балатон. Как сообщили в государственном информационном агентстве MTI, водитель пассажирского автобуса допустил столкновение с опорой путепровода, после чего опрокинулся на бок.

Прибывшие на место медики доставили 48 пострадавших в больницу. Правоохранители начали расследование на месте дорожного происшествия. Движение на участке трассы, где все произошло, временно остановлено.

Ранее сообщалось, что венгерские власти разрешили определенным категориям россиян посещать страну.