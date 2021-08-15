Трамп осудил Байдена за бегство американских военных из Афганистана

Вашингтон, 15 августа. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего лидера страны Джо Байдена за вывод американских войск из Афганистана.

Бегство военных из Афганистана к хорошему не приведет, уверен Трамп. Он осудил Байдена за игнорирование плана, который получил от предыдущих президентов. Эта стратегия давала гарантию, что организация «Талибан»1(движение признано террористическим, запрещено в РФ не сможет захватить американское посольство в Кабуле или «обеспечить базу для новых нападений на США»

«Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на Кабул. В связи с этим США в срочном порядке начали эвакуировать своих дипломатов и обеспечили дополнительную безопасность столичного аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.