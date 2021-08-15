Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:41
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:41
Происшествия
Количество погибших при взрыве резервуара с топливом в Ливане возросло до 28
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
12:29
Происшествия
Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области
12:25
Происшествия
Самолет рейса Петербург — Волгоград вернулся в Пулково из-за отказа «синей» гидросистемы
Все новости

Трамп осудил Байдена за бегство американских военных из Афганистана

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:35
1
Политика
Трамп осудил Байдена за бегство американских военных из Афганистана
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 15 августа. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего лидера страны Джо Байдена за вывод американских войск из Афганистана.

Бегство военных из Афганистана к хорошему не приведет, уверен Трамп. Он осудил Байдена за игнорирование плана, который получил от предыдущих президентов. Эта стратегия давала гарантию, что организация «Талибан»1(движение признано террористическим, запрещено в РФ не сможет захватить американское посольство в Кабуле или «обеспечить базу для новых нападений на США»

«Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на Кабул. В связи с этим США в срочном порядке начали эвакуировать своих дипломатов и обеспечили дополнительную безопасность столичного аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Трамп осудил Байдена за бегство американских военных из Афганистана
афганистан трамп военные
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru