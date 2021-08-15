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Талибы заявили, что гарантируют безопасность посольства России в Кабуле

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:35
Ближний Восток
Талибы заявили, что гарантируют безопасность посольства России в Кабуле
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 15 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявило, что гарантирует безопасность посольства Российской Федерации в столице Афганистана. Об этом заявил официальный представитель группировки.

В настоящий момент силы талибов сосредоточены вокруг афганской столицы, к которой боевики вышли спустя несколько дней после начала масштабной кампании по захвату ключевых региональных центров. Командование группировки заявило, что не собирается штурмовать город силой, поскольку рассчитывает взять его без боя.

Известно, что сейчас «Талибан» и правительство Афганистана ведут переговоры о вступлении боевиков на территорию столицы. Эта информация подтверждается заявлениями президентского дворца о том, что официальные власти контролируют ситуацию на территории Кабула.

Тем временем город покидают зарубежные дипломаты, среди которых и представители американской дипмиссии. Согласно заявлениям местных источников, несколько групп дипломатов из США с имуществом уже успели добраться наземным транспортом до Кабульского международного аэропорта — сейчас это единственный способ покинуть территорию республики.

Накануне было объявлено, что Штаты развернут порядка пяти тысяч военных в афганской столице для проведения операции по эвакуации. Кроме того, спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад призвал «Талибан» отказаться от штурма до ее завершения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан
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