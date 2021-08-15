«Талибан» приказал бойцам не штурмовать Кабул до окончания переговоров с властями

Кабул, 15 августа. Запрещенное в РФ движение «Талибан»1 отдало приказ своим боевикам не входить в Кабул, сообщает местное телевидение.

По имеющейся информации, в настоящее время представители движения ведут переговоры с властями о возможности войти в столицу Афганистана мирно.

Ранее в МВД страны заявили, что талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») после захвата Джелалабада развернули наступление на Кабул.

Накануне американские СМИ предупреждали, что боевикам хватит нескольких дней, чтобы полностью окружить столицу. Власти США приступили к эвакуации посольства, а также направили в регион дополнительные войска для защиты аэропорта. Известно также, что все пограничные переходы Афганистана полностью перешли под контроль боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.