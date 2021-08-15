В России за сутки выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19

Москва, 15 августа. Российские медики за минувшие сутки зарегистрировали менее 22 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 85 регионах страны. При этом у 8,1% из них не наблюдалось никаких клинических проявления заболевания.

По данным оперштаба, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за прошлые сутки составило 816. Полностью вылечиться от инфекции смогли еще 16 426 россиян.

Накануне в России коронавирусной инфекцией заболели 22 144 человека. Новые случаи заражения зафиксировали во всех субъектах страны.