Житель Крыма напомнил, как полуостров пережил энергоблокаду со стороны Украины

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина всеми возможными способами пыталась навредить жителям полуострова и устроить им проблемы. В связи с этим украинская сторона организовала энергетическую, продовольственную, транспортную и водную блокаду республики.

Больше всего, по оценкам экспертов, Крым пострадал именно от отключения электроэнергии, поскольку это произошло 22 ноября 2015 года, то есть перед началом зимы и отопительного сезона. Очевидно, что это была спланированная акция, которую многие называют еще «актом государственного терроризма», передает корреспондент ФАН.

«Тогда мы вечером вместе с друзьями сидели в ресторане, вдруг все резко выключилось, и мы решили выйти на улицу, пока свет включат обратно — все подумали, что просто выбило пробки или произошло что-то несерьезное. Когда мы уже вышли, то увидели, что вокруг была сплошная темнота, никто ничего не понимал. Мы еще, наверное, минут 20 посидели в кафе с фонариками от телефонов и пошли домой. Связи в тот день, кстати, не было. Уже утром, когда я пришел на работу, мне сказали, что Украина отключила нам электричество, а когда его восстановят, никто не знает. После этого постепенно телефонную связь восстановили, а люди, кто мог, начали покупать генераторы, кто-то скидывался несколькими квартирами», — рассказывает Дмитрий, житель Симферополя.

По его словам, жить в современном мире без электричества, при этом еще и зимой — ужасно, потому что не работают ни холодильники, ни любые другие электрические приборы, поэтому приходилось искать людей, у которых можно было элементарно зарядить мобильный телефон. Также на многих предприятиях испортилась хранившаяся в холодильниках продукция.

«Было действительно тяжело, пострадали все без исключения. Все покупали свечи, чтобы дома вечером хоть какой-то свет был, благо газ давали постоянно, и мы хоть как-то могли отапливать свои квартиры. Знаю, что многие просто включали газовые конфорки и сверху них ставили обычные кирпичи — так было больше тепла. Многие люди ходили к другим готовить, потому что у некоторых были только электрические плиты. При этом, кстати, люди стали больше гулять, уделять детям больше внимания, выбираться на природу, помогать как-то друг другу. Это было по-своему хорошее время, несмотря на все сложности и холод», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Дмитрий добавил, что уже примерно через две недели электричество начали давать по графику: по несколько часов днем и вечером. После этого в Крым начала возвращаться нормальная жизнь. Однако на улицах постоянно стоял гул от электрогенераторов и запах их выхлопов, но ничего критического не было. Из самых явных минусов собеседник ФАН назвал возросший уровень преступности: злоумышленники пытались воспользоваться отсутствием света, грабили людей, нападали в темных переулках, вскрывали квартиры.

«Сегодня, после всего пережитого, могу сказать, что мы возвращаться в состав Украины не хотим, тем более сколько там было сказано в наш адрес, сколько людей погибло на войне в Донбассе, наших братьев. И они нас еще называют после этого украинцами? Мы такими подлыми людьми никогда не были и не будем, и нам с ними точно не по пути. Я уверен, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс вместе с ее жителями, и в Киеве это прекрасно понимают, поэтому все, что сегодня происходит по этим направлениям, я считаю, является просто отмыванием денег. Тем более Украине нужен какой-то воображаемый враг, чтобы его можно было обвинять во всех проблемах. Именно так, кстати, и происходит там уже больше семи лет», — заявил Дмитрий.

Отметим, что первая нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым была подключена 2 декабря 2015 года, в церемонии запуска участвовал лично президент России Владимир Путин. Затем 15 декабря Путин дал команду на подключение второй нитки энергомоста, который позволил перевести энергосистему на полуострове в единый режим работы с российской энергосистемой. После чего были построены и введены в эксплуатацию 18 марта 2019 года две станции — Таврическая и Балаклавская ТЭС.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что вопрос с длительной засухой в Крыму разрешился. Теперь жители полуострова не нуждаются в днепровской воде, которая шла с территории Украины по Северо-Крымскому каналу.