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«Талибан» заявил о готовности предоставить право выхода из Кабула всем желающим

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:24
Армия
«Талибан» заявил о готовности предоставить право выхода из Кабула всем желающим
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 15 августа. Члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) начали захват столицы Афганистана. Они пообещали предоставить возможность выйти из Кабула всем желающим, передает телеканал «Аль-Арабия».

По словам радикалов, они готовы обеспечить «безопасный отход» и не будут прибегать к насилию. Боевики также обратились к женщинам с просьбой «перейти в безопасные места».

Как сообщает источник РИА Новости, в ходе штурма столицы Афганистана боевики захватили Кабульский университет и подняли свои флаги в одном из районов. Отмечается, что Кабул является последним городом, который находится под контролем афганских правительственных сил.

На фоне возросшей активности террористов и начала осады столицы Афганистана США направили в регион дополнительные силы для эвакуации американских дипломатов. Также они обещали оказать помощь в защите Кабульского аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибы
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