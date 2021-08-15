В Администрации президента Афганистана опровергли сообщения о нападении на Кабул

Кабул, 15 августа. Кабул в настоящий момент не подвергается нападению со стороны движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщили в Администрации президента Афганистана Ашрафа Гани.

В ведомстве подчеркнули, что все сообщения об атаке талибов на столицу республики не соответствуют действительности. Ситуация в городе находится под контролем правительства, передает ТАСС.

«У нас нет информации о начале наступления, но мы не исключаем, что это может произойти в любой момент. По нашим данным, утром талибы находились на подступах к Кабулу в 15-20 км от него», — сообщил источник агентства из столицы страны.

До этого Министерство внутренних дел Афганистана приводило сведения, что представители движения «Талибан» начали наступление на Кабул. Других подробностей в ведомстве не предоставили.

Ранее сообщалось, что боевики захватили все пограничные переходы в Афганистане. По информации агентства Associated Press, в данный момент страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.